Dit is hoeveel oranje auto's er in de gemeente Lelystad rondrijden

Nieuwe domper voor restaurant­hou­der Raymon: ‘Heb geen sterren­zaak zoals Jonnie Boer’

Een nieuwe domper voor restaurant At Sea in Dronten. Dat is al maandenlang minder goed bereikbaar door werkzaamheden bij Roggebot, een paar kilometer noordelijker. De eigenaar stapte naar de rechtbank omdat hij meent een afspraak te hebben met de provincie. Die zou het verkeer toch lángs zijn restaurant leiden? De rechter ziet dat anders.