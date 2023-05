Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Midden-Nederland

Onvoldoen­de bewijs voor steekpar­tij op woonwagen­kamp in Lelystad: Samantha (32) vrijuit

De 32-jarige Samantha B. uit Lelystad is gisteren door de rechtbank vrijgesproken van een steekpartij op haar toenmalige vriend. Zij zegt dat haar ex tijdens een ruzie in een mes liep, dat zij vasthad. Maar de rechtbank vindt dat verhaal niet ‘geloofwaardig’. Het is volgens de rechters niet uit te sluiten dat de broer van B. de man neerstak.