Dj's en hapjes voor in de rij: outlet in Lelystad trekt veel Black Friday-bezoekers en is daar op voorbereid

Tweede gewapende overval op pizzeria in Lelystad binnen drie uur, politie denkt aan dezelfde fietsende dader

5 november Voor de tweede keer in een paar uur tijd is in Lelystad een pizzeria overvallen. Rond negen uur sloeg een gewapende overvaller toe bij Domino's Pizza aan de Weverstraat. Een paar uur eerder was New York Pizza aan de Neringweg de dupe.