Dochter Koos Alberts verwerkt dood zanger in boek: ‘Ik zat huilend achter de computer’

Koos Alberts kijkt haar van alle kanten aan in haar keuken en woonkamer in Lelystad. Honderden luxe boeken met de zanger op de omslag liggen klaar om op de post te gaan. Vrijdag is de officiële presentatie van ‘De kracht van liefde’. Een dag voor Alberts’ eerste sterfdag (hij overleed op 71-jarige leeftijd aan de complicaties van blaaskanker). Daarmee sluit dochter Christa een intensief jaar af. ,,Ik ga hem niet in leven houden, dit is een mooie afronding.’’ Een monoloog.