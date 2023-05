Dode in auto Gooimeer is 71-jarige inwoner van Almere

Zoet water steeds schaarser: Zuiderzee­land zoekt manieren om water te besparen én vast te houden

Waterschap Zuiderzeeland gaat op zoek naar nieuwe manieren om water te besparen. En om water vast te houden en te bergen. Dat is nodig omdat zoet water steeds schaarser wordt. Sterker nog: het is maar de vraag of Zuiderzeeland in de komende kwart eeuw op elk moment aan de ‘watervraag’ kan voldoen. ‘Net als bij energie is besparing waar het begint.’