Dode man (72) aangetroffen in woning Lelystad: politie gaat uit van misdrijf

In Lelystad is een 72-jarige man dood in zijn woning aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf. Een 48-jarige man uit die plaats is aangehouden. De politie zoekt getuigen en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Afgelopen zondag kreeg de politie een melding van een mogelijk misdrijf in Lelystad. In het onderzoek trof de politie later die dag in een woning aan de Rode Klif het stoffelijk overschot aan van de bewoner.

Betrokkenheid

De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een team van rechercheurs opgericht dat onderzoek doet naar de omstandigheden rond het overlijden van de man. In dat onderzoek kwam de 48-jarige man uit Lelystad naar voren. Hij is maandag aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de dood van de bewoner van de woning aan de Rode Klif. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

Uit onderzoek door de recherche en de forensische opsporing naar de identiteit van de overleden man werd duidelijk dat het gaat om de 72-jarige bewoner.

Verdacht

Het onderzoeksteam wil graag in contact komen met getuigen en is onder andere op zoek naar naar mensen die zondag 28 april iets verdachts gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Rode Klif.