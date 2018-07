Dodelijk ongeluk Markerwaarddijk: automobilist kwam op verkeerde weghelft

Verwarring over dodental bij crash met historisch vliegtuig Aviodrome

13 juli Er heerst verwarring over het aantal dodelijke slachtoffers bij de vliegtuigcrash in Pretoria. De luchtvaartautoriteit in Zuid-Afrika, die het onderzoek naar het ongeluk met het historische toestel van Aviodrome leidt, sprak eerder over twee doden, maar trekt dat bericht nu weer in.