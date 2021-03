Dodelijk slachtoffer ongeluk A6 is man (44) uit Lelystad

IJszeilers kunnen eindelijk los en kiezen voor Lelystad: ‘Er ligt geen schaatsijs, dat is belangrijk voor ons’

11 februari Ze moesten jaren wachten, maar eindelijk kunnen de ijszeilers weer eens los in Nederland. Een landelijke vereniging is neergestreken in Lelystad, want recreatieplas ’t Bovenwater heeft ‘lekker’ ijs. ,,Geen schaatsijs. Dat is belangrijk voor ons.’’