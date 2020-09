Doek valt voor farmaceutisch bedrijf in Lelystad: 85 mensen ontslagen

Het doek valt voor farmaceutisch bedrijf Fisher Farma in Lelystad. Daarmee komen 85 medewerkers op straat te staan. De resterende 25 mensen worden ondergebracht bij zusterbedrijf Medcor, ook in Lelystad. ,,We kunnen simpelweg niets meer verdienen op onze producten.’’

Het personeel is maandag ingelicht. ,,Het is een heftig besluit’’, zegt Judith Jansen van de Mosadex Groep in Den Bosch, waar Fisher Farma onder valt. Voor de mensen die moeten vertrekken, is een sociaal plan opgesteld. ,,Zij worden begeleid naar ander werk. Met dat traject gaan we nu beginnen.’’

Maximumprijs

Aangescherpt overheidsbeleid doet Fisher Farma de das om, laat Jansen weten. Concreet gaat het om de Wet geneesmiddelenprijzen (WGP), waarmee de minister de maximumprijs van medicijnen bepaalt. Dat kan twee keer per jaar. De laatste aanpassing van de WPG ‘valt veel nadeliger uit dan we hadden kunnen voorspellen’, zegt Jansen. ,,We kunnen simpelweg niets meer verdienen op onze producten. Een groot deel van ons assortiment kunnen we zelfs niet meer voeren.’’

Quote Fisher Farma is altijd een gezond bedrijf geweest, maar dit komen we niet te boven Judith Jansen, Moederbedrijf Mosadex Groep

Mosadex ziet geen andere mogelijkheid dan Fisher Farma op te doeken. Naast een aantal medewerkers worden ook rendabele activiteiten ondergebracht bij Medcor, dat onder hetzelfde moederbedrijf valt. ,,Fisher Farma is altijd een gezond bedrijf geweest, maar dit komen we gewoon niet te boven. Het is heel vervelend’’, zegt Jansen.

Verdrag van Maastricht

Fisher Farma werd in februari 1992 opgericht door de gebroeders Visser. Aanleiding was het Verdrag van Maastricht, dat vrij verkeer van goederen en personen binnen Europa mogelijk maakte. Het beursgenoteerde Fornix Biosciences nam het Lelystadse bedrijf in 1999 over. Sinds 2007 is Fisher Farma onderdeel van de Mosadex Groep.

Het is nog niet bekend wat er met het in 2010 geopende bedrijfspand aan de Schutweg op bedrijventerrein Noordersluis gaat gebeuren, zegt Jansen. ,,Daar wordt nu nog geen besluit over genomen.’’