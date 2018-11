Doorstart van ziekenhuis in Lelystad is ‘zeer realistisch’

Provincie Flevoland over af­schiet-von­nis: ‘Juridisch gezien zouden we nu al mogen beginnen’

19 november Gedeputeerde Harold Hofstra van de provincie Flevoland is blij met het vonnis. ,,Eigenlijk zijn we op alle punten in het gelijk gesteld.” Wel had de rechter kritiek op de haast die bij de procedure is gemaakt. Hofstra: ,,De rechtmatigheid van de beslissing staat niet ter discussie. Alles is goed onderbouwd.”