Drama in Lelystad: jongetje (4) en opa overlijden bij ernstig ongeluk

In een Toyota Aygo zaten een 67-jarige man als bestuurder, zijn 63-jarige vrouw en hun 4-jarige kleinzoon, alledrie uit Lelystad. De man en het jongetje zijn als gevolg van het ongeluk om het leven gekomen. De vrouw is zwaargewond naar een ziekenhuis vervoerd.

Aanhouding

Deze bestuurder van de Range Rover is door de politie aangehouden op verdenking van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet. Hierin staat: ‘Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.’