Drenkeling meldt zich na massale zoekactie in Lelystad

video Digitale collecte­zak verovert de kerk: ‘Lang niet iedereen heeft nog contant geld op zak’

6:09 In steeds meer kerken kun je de collectezak ook digitaal 'vullen' dankzij een betaalchip in die zak. Je beweegt je smartphone langs de collectezak en klaar is de gift. Met dank aan de app Givt van Sjoerd van Oort uit Lelystad. Niet alleen makkelijk, maar ook nog eens goed voor de opbrengst.