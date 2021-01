Drie gewonden bij botsing op A6 bij Lelystad, duikers zoeken slachtoffers

Twee auto's rijdend vanuit de richting Almere botsten op de afrit van de snelweg op elkaar, het gebeurde rond half drie. Beide auto's rolden van de weg, waarbij één voertuig op de kop in het gras terecht kwam en de andere wagen in de sloot belandde. Drie inzittenden zijn per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat de hulpdiensten niet zeker wisten hoeveel personen in de auto's aanwezig waren, hebben duikers in het water enige tijd gezocht of ze nog een slachtoffer konden vinden, wat niet het geval was.