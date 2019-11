Drie gewonden na explosie in medicijnfabriek in Lelystad

Lobby voor Lelylijn krijgt vervolg

17 november De lobby voor de Lelylijn, een spoor van Lelystad naar Groningen, krijgt op maandag 2 december een vervolg met een groots opgezet congres in Drachten. Zo’n vijftig bestuurders van gemeenten en provincies in Noord-Nederland en rond 500 andere belangstellenden worden er verwacht. Het congres is vooral bedoeld om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en een gezamenlijk standpunt te formuleren, zegt wethouder Anjo Simonse van Noordoostpolder.