Drie jaar cel en opnieuw tbs voor verkrachting tijdens onbegeleid verlof

De bedoeling was dat hij een boodschapje ging doen bij een naburige supermarkt. Hij ging er echter vandoor, hij was het binnen zitten zat en wilde zo lang mogelijk van zijn vrijheid genieten. Een 51-jarige vrouw uit Lelystad werd het slachtoffer. Ze zat op 14 september vorig jaar in het buitengebied van Lelystad op een bankje uit te rusten toen ze van achteren werd beetgepakt en in de bosjes getrokken. Ze is in de brandnetels geduwd en verkracht. De man zei: ‘Stil zijn, dan is het zo voorbij. Al krijg ik tbs, dat kan me niks schelen’. Het ergste vond ze nog dat ze hem een kus moest geven.