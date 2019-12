Drie jaar cel en tbs geëist tegen overvaller tankstation Lelystad

Tegen een 23-jarige man uit Lelystad is drie jaar cel met tbs geëist. Het OM houdt hem verantwoordelijk voor een woningoverval in Noord-Holland en een overval op een tankstation in Lelystad in november 2017. Ook wordt hem zware mishandeling van een medegedetineerde ten laste gelegd, in juni van dit jaar.

Op dinsdagavond 21 november 2017 vond een gewapende overval plaats in een woning in het Noord-Hollandse Hem. De bejaarde bewoner werd meerdere keren met een vuurwapen op het hoofd geslagen en hield daar oogletsel aan over. Ook werd het slachtoffer beetgepakt, waarbij de overvaller DNA-materiaal achterliet op de trui van het slachtoffer. Dat DNA-spoor leidde later naar de verdachte. De verdachte doorliep ten tijde van de woningoverval een traject van jeugd-tbs, voor een eerder gepleegd delict toen hij minderjarig was. Hij zou die dag, in het kader van zijn resocialisatie, naar een stageadres gaan.

Houtribdijk

De overvaller nam de auto van de bejaarde bewoner mee. De gestolen auto dook amper een half uur later op bij de overval op een tankstation in Lelystad. De rit van West-Friesland naar Lelystad, over de Houtribdijk, is ruim 40 kilometer. De officier van justitie in het requisitoir: ,,Ongeveer 35 minuten als je stevig doorrijdt en een aantal keer boven de toegestane snelheid rijdt, zo heeft een politieambtenaar verklaard, na het traject te hebben gereden.’’

De verdachte heeft volgens het OM het traject in 22 minuten afgelegd. Verschillende getuigen spraken van een grijze auto die snoeihard langs scheurde. ,,Een dusdanig kort tijdsverloop, dat geen sprake kan zijn van een wisseling van de wacht: de dader van de woningoverval moet ook de dader van de overval te Lelystad zijn’’, aldus de officier.

De overval bij het tankstation, met vuurwapen en gezichtsbedekking, heeft de medewerker de stuipen op het lijf gejaagd. Beide overvallen werden in juni 2018 behandeld in Opsporing Verzocht.

Een DNA-match leidde in januari tot de arrestatie van de 23-jarige Lelystedeling. De verdachte werd in de gevangenis in Rotterdam geplaatst, maar daar ging het afgelopen zomer mis. Hij sloeg tijdens zijn voorarrest een medegedetineerde van achter hard tegen de grond. Het slachtoffer liep gebroken nekwervels en een breuk in zijn voorhoofdsbeen op. Het incident werd vastgelegd op camerabeelden en getuigen bevestigden dat de verdachte hiervoor verantwoordelijk was. Het OM acht de zware mishandeling daarmee bewezen.

Pieter Baan Centrum

De rechtbank bepaalde eerder dat de verdachte in het Pieter Baan Centrum moest worden geobserveerd. De verdachte heeft volgens het OM tijdens die observatie nergens aan willen meewerken, waardoor de gedragsdeskundigen niet hebben kunnen rapporteren over de eventuele kans op herhaling en de mate van toerekenbaarheid tijdens de delicten. De officier van justitie: ,,Kijkend naar de ernst van de feiten, dat verdachte eerder al tot jeugd-tbs is veroordeeld en dat hij zelfs in detentie opnieuw de fout inging, maakt dat naast een onvoorwaardelijke gevangenisstraf ook verplichte behandeling is gerechtvaardigd.’’ De officier eiste drie jaar en tbs met dwangverpleging.