Drie jaar geëist tegen Pjotr K. (32) voor steekpartij in Lelystad: ‘Het gebeurde zo snel, ik was in paniek’

Waar zit de rat in jouw stad? Nieuw meldpunt moet overlast bestrijden

20 september Er is geen goed beeld over het aantal ratten in ons land. Onder andere door privacywetgeving mogen klachten van burgers over deze dieren niet gedeeld worden. Daarom heeft het Rijksinstituuat voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een Rattenmonitor gelanceerd, die de populatie in kaart moet brengen. Op diverse plekken in Oost-Nederland ervaren bewoners rattenoverlast.