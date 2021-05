Drie klanten gaan met elkaar op de vuist in supermarkt Lelystad

St Jansdal heropent operatieka­mers in Harderwijk en Lelystad; reguliere zorg hervat

19 mei Zowel in Harderwijk als in Lelystad heropent ziekenhuis St Jansdal vanaf 25 mei weer operatiekamers (ok’s). Het aantal operatiekamers was enige tijd flink afgeschaald - de ok in Lelystad was zelfs helemaal dicht - om personeel vrij te spelen voor de intensive care (ic) in Harderwijk, waar de druk door corona enorm was.