Drie mannen uit Lelystad gearresteerd na politie-inval in meerdere woningen: grote vangst

Ook werden dure kleding, een auto, een elektrische fiets, een kluis met onbekende inhoud en meerdere bestellijsten van drugs aangetroffen en in beslag genomen. De verdachten worden later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, die zal beslissen of de mannen in voorarrest moeten blijven zitten.

Jongeren groot risico

“Lelystadse jongeren lopen een relatief groot risico om in aanraking te komen met zware criminaliteit rondom de cocaïnehandel. Dat heeft grote gevolgen voor de jongeren zelf, hun families en de hele samenleving. Daarom zetten we ons als gemeente Lelystad samen met de politie, jongerenwerk en het onderwijs ervoor in om te voorkomen dat jongeren in de georganiseerde criminaliteit terecht komen of verder afglijden. Zo versterken we van de weerbaarheid van jongeren. Thuis, op school en online”, reageert locoburgemeester Dennis Grimbergen.