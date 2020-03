Drie nieuwe coronabesmettingen in Flevoland

Inwoners­Par­tij Lelystad over verlaten coalitie: ‘We zijn er niet trots op’

12 maart Hoe verder in Lelystad nu de InwonersPartij uit de coalitie is gestapt? ,,Wij zijn er niet trots op’’, zegt fractievoorzitter Luc Baaten. ,,Maar de discussie over de vuilstortplaats was de druppel’’.