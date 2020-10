Drieduizend huishoudens in Flevoland krijgen geur van xtc-lab op de mat

Lelystadse winkelier zamelt geld in voor overvalbe­sten­di­ge kassa

20 september Na vijf overvallen op zijn Primera-winkels in Lelystad is Ronald Riecker er helemaal klaar mee. Van alles heeft hij al geprobeerd om overvallers schrik aan te jagen. Maar camera’s, dna-spray, kluis met tijdslot, mistgenerator, niets lijkt te helpen. Een overval-proof kassasysteem moet nu uitkomst brengen. Riecker is een inzamelingsactie begonnen om er eentje te kunnen kopen, want het geld ervoor heeft hij niet meer.