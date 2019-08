Drietal dankzij honden en helikopter opgepakt voor inbraak bij casino in Lelystad

Boete voor boerkaver­bod in Oost-Nederland onwaar­schijn­lijk

1 augustus Het boerkaverbod gaat vandaag in, maar het is nog maar de vraag of het ooit tot een boete of überhaupt een handhavend optreden zal komen in Oost-Nederland. Uit een rondgang blijkt dat moslima’s in boerka een zeldzaamheid zijn in stadhuizen en ziekenhuizen in Oost-Nederland.