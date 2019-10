Drietal staat terecht voor oplichting met tonnen aan bestelde fitnessapparatuur voor Lelystads uitzendbureau

Deze Turkse Fransoos stond ingeschreven als eigenaar van het gefailleerde uitzendbureau. In 2013 zou het bedrijf met 163 werknemers een omzet van 4,8 miljoen euro hebben gehad. Of was dit slechts een papieren werkelijkheid, bedoeld om de leveranciers om de tuin te leiden? De curator trof niet één werknemer aan.

Veel van de geleverde fitnessapparatuur kwam terecht op adressen in Lelystad gehuurd door de 36-jarige Ali I. Een chauffeur getuigde dat hij op last van I. fitnessapparatuur vanaf een van die adressen naar Hoofddorp vervoerde. Daarna ontbreekt elk spoor van de kostbare goederen. I. verwees op de zitting maandag telkens naar de mysterieuze Fransoos. Het Openbaar Ministerie poogde deze man, een zekere Talaf K., eerder te traceren. Dat lukte niet want Talaf bestaat niet, denkt het OM.

Ondermijnende criminaliteit

Volgens politie en justitie hebben de verdachten op grote schaal op naam van verschillende bedrijven voor tonnen aan goederen besteld en verduisterd. Ondermijnende criminaliteit noemt het OM het, waarbij de boven- en onderwereld in elkaar verstrengeld zijn.

In maart 2017 kwam de politie na lang onderzoek in actie. Op tien locaties werden panden binnengevallen en I. en medeverdachten Pascal T. (48 uit Lelystad) en plaatsgenoot Yavuz K. (41) werden opgepakt. Op meerdere adressen aan het Brugplein in Lelystad stonden ondernemingen ingeschreven waar bij het faillissement bleek dat er van legale inkomsten geen sprake zou zijn. Het dossier van tientallen ordners in deze strafzaak met de naam Actio is zo groot, dat de rechtbank in Lelystad drie dagen voor de zaak uittrekt.

Administratie

Hoofdverdachte I. is door meerdere getuigen herkend als de opdrachtgever. Hij hielp de Fransoos bij het opzetten van een uitzendbureau. Hij huurde een loods voor hem en bestelde goederen. Dat I. werd herkend als Talaf K. vindt hij vreemd. ,,Iedereen in Lelystad weet wie ik ben.’' Toch werd op zijn woonadres een deel van de administratie van het uitzendbureau tussen zijn stukken gevonden.

Medeverdachte T. verklaarde eerder belastend over hem. Ze zouden samen een sportschool beginnen. Het plan ging niet door maar I. bestelde toch fitnessapparatuur, zei T. ,,Ik wist dat die spullen weggehaald zouden worden. Ik moest vervolgens aangifte doen.’'

Meineed

Op de zitting werd hij als getuige ondervraagd door de raadslieden van I. Hij liegt, zeiden de advocaten, en ze willen dat hij voor meineed vervolgd wordt. I. maakte er een halszaak van: hij dreigt te breken met zijn advocaten.