Dronken spookrijdster met drie kinderen op achterbank bij Lelystad van de weg gehaald

'Alleen een bloemetje' na bij­na-fatale parachute­val

23 juni Meteen na de mislukte landing bij Teuge wist parachutist Ralph Emmel (55) uit Lelystad het; dit is foute boel. Hij had gelijk. Twee gebroken nekwervels, een incomplete hoge dwarslaesie. Bij het slachtoffer en zijn familie heerst verbazing over de handelswijze van ParacentrumTeuge. ,,Mijn ongeluk is niet eens gemeld bij de Luchtvaartpolitie."