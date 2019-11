Dronterweg in 2020 op de schop, weg is 6 tot 8 weken dicht

Inloop

Op dinsdag 3 december van 17.00 tot 19.00 uur vindt een inloopbijeenkomst plaats in het Mechanisch Erfgoed Centrum aan de Dronterweg. ,,Dat doen we eigenlijk altijd standaard ruim negen maanden van tevoren. We kunnen dan nagaan of we dingen over het hoofd hebben gezien of dat bewoners nog met suggesties komen. Dan kunnen we het voorlopige ontwerp eventueel nog aanpassen. Als we gaan aanbesteden kan dat niet meer”, laat een woordvoerder van de provincie weten.