Drugslab ontdekt bij bedrijfspand in Enkhuizen

Celstraf voor Ayoub (20) vanwege mishande­ling en drugs dealen op Urk: ‘Zorgwek­ken­de houding’

De 20-jarige Ayoub B. uit Rotterdam moet tien maanden de cel in omdat hij op 21 juni 2020 een man in een woning aan Wijk 1 op Urk heeft mishandeld. Hij dealde ook harddrugs op Urk en in andere dorpen in de Noordoostpolder.