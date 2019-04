Dubbel gevoel bij naderend vertrek Catalina uit Lelystad

Het afscheid nadert van de Catalina. Hoe beleeft u deze laatste weken?

,,Met een dubbel gevoel. Kijk, ik ben blij dat de Catalina naar een goed nest gaat (the Collings Foundation in Hudson, Massachusetts, red.) Want dat weten we zeker. De Catalina wordt omgebouwd naar militaire configuraties en ingericht zoals het vroeger was. De nieuwe eigenaar wil er dit jaar nog mee vliegen. Vluchten met donateurs en andere passagiers, zoals wij doen, zullen niet meer plaatsvinden. Van de andere kant ben ik verdrietig, na alle moeite die we hebben gedaan om het vliegtuig op te knappen en te behouden voor Nederland.’’ Verwijzend naar de strengere regelgeving voor dit soort historische toestellen: ,,Het is financieel heel moeilijk geworden in Nederland. Er is een poging gedaan om het beheer over te dragen, er zijn Kamervragen gesteld over de Catalina, er was veel steun, maar het is niet gelukt. Straks is het voorbij. Dat is heel naar.’’

Is het ook zorg minder?

,,Zo wil ik het niet uitdrukken. Het is een financiële zorg minder, dat wel. Eigendom en onderhoud kosten per jaar zo’n 150.000 euro. Met de vluchten erbij wordt het nog duurder. Het is ongelooflijk hoeveel werk er in gaat zitten. Als je de uren in geld uitdrukt, praat je nog eens over tonnen’’. ’

Vliegt u zelf nog mee?

,,Ik denk het niet. We vliegen woensdag en zondag nog met mensen die al geboekt hadden. Sommigen zijn wel vier keer afgebeld in de afgelopen jaren (door technische tegenslag, red.). Op 5 mei vliegen we nog twee keer met vrijwilligers. Als er een plekje over is, ga ik graag mee. Maar deze vluchten zijn bedoeld voor mensen die aan het toestel hebben gewerkt. Ik kijk meestal wel hoor, ik vind het prachtig.’’

Wat gaat u het meest missen aan het toestel?

,,Als je een groep passagiers na een vlucht uit de Catalina ziet stappen, dat is zó mooi. Die blijde gezichten. Kijk, dit is history at first hand, zo'n vlucht is een beleving, een unieke trip.’’

Wat gebeurt er nu met de stichting?

,,Zo’n groep vrijwilligers valt onherroepelijk uit elkaar. Ik ben met mijn 67 jaar nog een van de jongsten, haha. Van de andere kant kan ik me voorstellen... Op Soesterberg staat een volledig onttakelde Catalina. Misschien kunnen we die klaar maken voor een tentoonstelling. Niet om ermee te vliegen. Het is geen bestaand plan hoor, maar ik zie het misschien wel gebeuren.’’