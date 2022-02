Dudley raast: Houtribdijk tot morgenochtend dicht voor vrachtverkeer

Hond moet zonder eten en drinken wachten in auto Lelystad omdat het baasje op zijn werk is

In een geparkeerde auto in Lelystad is woensdag een achtergelaten hond aangetroffen. Het dier kreeg wel frisse lucht, maar eten of drinken was nergens te bekennen. De hond zat in een auto op het parkeerterrein van middelbare school Porteum in Lelystad.

26 januari