Duizenden woningen in achterstandswijken Lelystad krijgen opknapbeurt: ‘Niemand nam verantwoordelijkheid’

Een uniek kijkje op de 'verboden eilanden' van de Marker Wadden: 'Ik zag hier 10 flamingo's'

6 juni Tien jaar na de eerste plannen voor Marker Wadden zijn de eerste vijf unieke natuureilanden in het Markermeer bij Flevoland klaar. Na een stille winter maakt Natuurmonumenten zich op voor een drukke zomer. Het doel is 50.000 bezoekers per jaar trekken. Maar niet bij vier zuidelijke gelegen eilanden, want die zijn voor publiek niet toegankelijk. Hier maken vogels de dienst uit. Een reportage vanuit ‘verboden gebied’.