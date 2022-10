Duo smokkelt drugs in computerkasten, politie ontdekt in hun huis in Lelystad geld ‘in alle kieren en gaten’

Twee mannen verdacht van brute straatro­ven tijdens verlof uit jeugdgevan­ge­nis Lelystad

De twee mannen (18 en 22 jaar) die donderdag werden opgepakt voor een reeks brute straatroven in het Groningse Tolbert, hadden eerder de benen genomen tijdens hun verlof. De twee zaten vast in de JJI (justitiële jeugdinrichting) in Lelystad. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na vragen van de Stentor.

7 oktober