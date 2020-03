Echtgenoot (53) van coronapatiënt uit Lelystad: ‘Ik zet haar eten voor de slaapkamerdeur’

Lelystadse coronapa­tiënt liep ziekte niet op in Noord-Ita­lië, maar in Oosten­rijks skioord

11 maart De 55-jarige vrouw uit Lelystad bij wie het coronavirus is vastgesteld, heeft de ziekte opgelopen in Ischgl, een skioord in de Oostenrijkse regio Tirol. De GGD Flevoland meldde eerder vandaag echter dat ze met klachten terugkwam uit de ‘omstreken van de Noord-Italiaanse regio’. Hoe zit dat?