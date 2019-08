Een koele duik in 't Bovenwater in Lelystad? Doe maar niet, er zit blauwalg in het water

‘Foute vrienden’ als reden voor overval op sus­hi-bezorger en tankstati­on in Lelystad

27 augustus Foute vrienden, waar hij maar al te graag bij wilde horen. Dat was dinsdag de uitleg van Tarek N. (20) uit Lelystad voor de overval die hij op 2 januari zou hebben gepleegd op een sushi-bezorger en een tankstation, amper een week later. ,,Ik wilde niet dat ze me een watje vonden’’, vertelde hij de rechtbank in zijn woonplaats.