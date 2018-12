Eerste drie gedode herten blijven als voedsel achter voor vossen en roofvogels

update Harde wind hindert boswach­ters: slechts drie herten geschoten in Oostvaar­ders­plas­sen

20:07 In de Oostvaardersplassen zijn de eerste drie edelherten afgeschoten. In totaal moeten er 1830 in het gebied worden afgeschoten. Bij een eerste poging werd onder meer vanwege harde wind geen hert geraakt. Bij de tweede ronde later op de dag werden er drie afgeschoten, zegt een woordvoerder.