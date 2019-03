Eerste open huis in St Jansdal Lelystad

De open dag, onderdeel van de landelijke dag van de zorg, duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Het is een bijzonder moment voor zowel personeel als bezoekers in Lelystad. Immers, het failliete ziekenhuis is sinds deze maand in handen van St Jansdal in Harderwijk.

Chirurg

Bij binnenkomst krijgen bezoekers informatie over welke afdelingen geopend zijn en aan welke rondleidingen zij kunnen meedoen. Bijzonder is, zo meldt St Jansdal, dat de operatieafdeling geopend is en dat het publiek vragen kan stellen aan de chirurg en het ok-team. Ook is er aan de kinderen gedacht. Zij kunnen met hun knuffel naar de poppendokter of hun arm laten gipsen (wel vooraf even aanmelden via de website). Verder zijn er optredens van dweilorkest Toeter nog maar één en de band BB & the Clubmasters.