Eerste veerboot naar de Marker Wadden

Politie in Lelystad zoekt naar vermiste en verstande­lijk zwaar beperkte Jennifer (35)

19 april De politie is Lelystad is op zoek naar de verstandelijk beperkte Jennifer. Ze wordt sinds vandaag gemist. In een bericht op Facebook meldt de politie dat de 35-jarige vrouw kan reageren ‘als een 4 of 5-jarige’.