Eervolle vermelding Zilveren Nipkowschijf maakt rector van school in Lelystad ongelooflijk trots

Drie straatro­vers steken man twee keer in zijn arm in Lelystad, maar hij weet te ontsnappen

18 mei In Lelystad is een 20-jarige man gisteravond twee keer in zijn arm gestoken tijdens een mislukte straatroof. Hij raakte hierbij lichtgewond, maar wist vervolgens met succes te ontkomen. De politie is op zoek naar drie verdachten.