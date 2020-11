Einde aan verboden ‘pakketpost’ gedetineerden in Lelystad

Twee paarden overleden na virusuit­braak in stalhoude­rij Lelystad: ‘Dit is onze grootste nachtmer­rie’

30 oktober Bij stalhouderij Maverick Stables in Lelystad zijn twee paarden overleden als gevolg van een virusuitbraak. Het gaat om het zogenoemde rhinopneumie virus. Momenteel staan er vijf besmette paarden in de stal. Ze zijn geïsoleerd. Mede-eigenaresse Mariëlle Vogelaar is ontdaan. ,,We zijn overdonderd, we zijn er stil van. Dit is onze grootste nachtmerrie.”