Eisen tot 9 jaar cel voor spectaculaire ontsnappingspoging met Lelystadse helikopter

De verdachten beschikten over snelle (gestolen) auto's en zware wapens. De politie greep op de dag van de voorgenomen ontsnapping, 11 oktober, op diverse plaatsen in. Na een wilde achtervolging werd een te voet vluchtende verdachte doodgeschoten.

Voor het besturen van de gehuurde helikopter was een 54-jarige Colombiaan ingevlogen. De groep bestaat overwegend uit twintigers. Eén verdachte (39) meldde zich een week geleden. Hij werd internationaal gezocht.

Helicenter Lelystad

De politie voorkwam de ontsnapping van Benaouf A., die was veroordeeld voor een liquidatie in de Amsterdamse onderwereld, mede dankzij een tip van Helicenter uit Lelystad. Het bedrijf bij Lelystad Airport kreeg in september een verzoek voor een rondvlucht, vertrouwde het niet, en liet de politie de contacten met de bendeleden overnemen.