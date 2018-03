Emoties lopen hoog op na schoten in Oostvaardersplassen: drie actievoerders opgepakt

Maacha Vrolijk, één van de organisatoren van de demonstratie van vanmorgen en actievoerder van het eerste uur, is niet te spreken over de handelswijze van Staatsbosbeheer. ,,Bizar, dit is provocatie!'' Ze noemt de werkwijze ook 'gevaarlijk'. ,,In principe sta ik achter het afschieten van een groot deel van de kudde, maar hier gaan wel een aantal dingen mis. Het is voor de schutter en de omstanders gevaarlijk om van zo dichtbij te schieten. De kogel kan afketsen op botdelen en daarna iemand treffen.'' Ook was het dier volgens haar niet na één schot dood. ,,Alles bij elkaar maakt deze schutter niet de indruk de ervaring en kunde te hebben om deze taak naar behoren uit te voeren.''