Enkelband voor tbs’er op verlof ‘direct gevolg van moord Lelystad’

Klinieken kunnen zichzelf aanmelden om mee te doen aan de proef, laat Miral Scheffer van het ministerie weten. Kliniek Veldzicht in Balkbrug laat weten intern te bespreken of er meegedaan wordt aan de proef. ,,Al moeten we ons afvragen of dit geschikt is voor ons”, stelt een woordvoerder. In Veldzicht zitten veel tbs’ers die helemaal niet op verlof gaan.