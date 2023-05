EOD haalt explosief uit woning Almere

Massaal afschieten grote grazers Oostvaar­ders­plas­sen ten einde: ‘Dit is een mijlpaal’

Het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen is na jaren eindelijk ‘op niveau’. Staatsbosbeheer is vijf jaar bezig geweest om de populatie terug te brengen naar het afgesproken aantal van 1100 dieren. Grootschalig afschieten van edelherten en heckrunderen is daarmee niet langer nodig.