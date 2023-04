Erfenis debacle Floriade Almere: tekort van ruim 103 miljoen euro

Twee e-bikers botsen in Lelystad, vrouw met verwonding aan hoofd naar ziekenhuis

Twee e-bikers zijn donderdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op een kruising in een woonwijk in Lelystad. Een van de twee bestuurders kwam ten val en raakte daarbij gewond aan haar hoofd. Zij moest per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd.