Ergernis over onduidelijkheid Lelystad Airport

Vliegtuigmaatschappijen ergeren zich aan de grote onduidelijkheid over Lelystad Airport. Ze hekelen het ontbreken van heldere spelregels over het verdelen van vluchten over Schiphol en Lelystad en ook de onduidelijkheid over het reilen en zeilen op het nieuwe vakantievliegveld in Flevoland is ze een doorn in het oog. Hierdoor is het voor airlines moeilijk om te beslissen of het rendabel is om vanaf Lelystad Airport te vliegen. Diverse vliegtuigmaatschappijen riepen de overheid gistermiddag tijdens een overleg met de Tweede Kamer op om snel duidelijkheid te verschaffen.

Transavia

,,Het is vervelend dat we nog steeds geen duidelijkheid hebben”, sprak directeur Petra de Ruiter van Transavia. ,,Wij willen vanaf Lelystad vliegen, maar dan moeten we wél weten waar we aan toe zijn. Er is nog zo veel onduidelijk: zijn de infrastructuur en de verlichting voldoende, hoe gaat het operationele proces in Lelystad geregeld worden? We weten het niet. We willen drie vliegtuigen op vliegveld Lelystad stationeren, maar dat is nu volstrekt onmogelijk omdat bijvoorbeeld niet eens bekend is wat de openingstijden zullen zijn. Er is grote behoefte aan duidelijkheid. En snel.”

Corendon

Andere vliegtuigmaatschappijen sloten zich bij haar pleidooi aan. Zoals Corendon, dat ook interesse heeft om vanaf Lelystad te vliegen. ,,Wij zijn bereid om hele vliegtuigen te verplaatsen naar de regio, maar Eindhoven zit vol en Lelystad is een dramatisch verhaal”, zei CEO Steven van der Heijden. ,,Die luchthaven had al open moeten zijn en gaat nu pas in 2019 van start. Met minimale capaciteit. Er is zelfs sprake van dat er niet de hele dag gevlogen kan worden vanwege een gebrek aan luchtverkeersleiders. De overheid moet snel de regie pakken.”

1 april

Lelystad Airport gaat op 1 april 2019 open als vakantievliegveld. Doel is Europese vakantievluchten over te nemen van Schiphol. Zo wordt er op de overvolle nationale luchthaven ruimte gecreëerd voor lucratievere intercontinentale vluchten.

Uitwijken

De CEO van Schiphol Jos Nijhuis en operationeel topman René de Groot van KLM drongen er gisteren bij de Kamerleden op aan snel duidelijke spelregels af te spreken over het ‘selectiviteitbeleid’ voor Schiphol: welke vluchten mogen vanaf Amsterdam vliegen en welke moeten uitwijken naar regionale vliegvelden zoals Lelystad. ,,We moeten alleen vluchten op Lelystad toestaan die ruimte achterlaten op Schiphol”, zei De Groot. ,,Maken we daar geen duidelijke afspraken over, dan gebeurt hetzelfde als met Eindhoven: dan gaan andere maatschappijen, die geen ruimte maken op Schiphol, Lelystad vullen. En dat is nu net niet de bedoeling.”

Autonoom

Concurrenten als Easyjet en TUI zijn het daar niet mee eens. Zij hekelen het ‘selectiviteitbeleid’ voor Schiphol en vinden dat Lelystad Airport juist autonoom moet kunnen groeien. ,,Laat op Lelystad Airport de markt haar werk doen en bouw het niet als dependance van Schiphol”, stelde commercieel manager William Vet van Easyjet tijdens het overleg. Ook TUI wil pas vanaf Lelystad vliegen als het bedrijf daarvoor geen vluchten op Schiphol hoeft in te leveren. ,,Lelystad is voor ons pas interessant als aanvulling en niet ter vervanging van Schiphol”, aldus TUI-directeur Günther Hofman.

Krap, maar het kan

Volgens directeur Hanne Buis van Lelystad Airport zijn de anderhalf jaar die resteren tot de opening van ‘haar’ vliegveld krap, maar volstaat die tijd mits er snel duidelijke spelregels voor vliegverkeer vanaf Schiphol en Lelystad worden vastgesteld. ,,Daarnaast hebben we dringend behoefte aan werkbare openingstijden die aansluiten bij de wensen van de vliegmaatschappijen. Een beperkte openstelling van slechts acht uur vanwege de geringe beschikbaarheid van luchtverkeersleiders is onwenselijk. Openingstijden tot elf uur ’s avond met een uitloop tot middernacht zijn noodzakelijk.”

Vliegroutes