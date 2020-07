Etherpiraat die vliegverkeer boven Lelystad verstoorde gaat vrijuit en ontloopt boete van zeker 5000 euro

Niet de informatie van een collega-piloot, maar de klanken van een illegale radiozender klonken donderdagavond plots door de koptelefoons van een aantal piloten nabij Lelystad Airport. De bron van deze communicatiestoornis bleek een etherpiraat die actief was vanuit Fluitenberg, een dorpje in de gemeente Hoogeveen.



De Koninklijke Marechaussee en de politie vonden donderdagavond aan de Fluitenbergseweg een laptop en zendapparatuur die via een kabel aan een mast verbonden was. Ook werd in de buurt van de zender een keet met apparatuur aangetroffen, op dat moment weliswaar niet in werking.