Even wennen, een gesloten spoedeisende hulp in Lelystad

Een moeder zit met een kleuter in de wachtkamer, in een behandelkamer huilt een kind. ,,Het is rustig’’, zegt regiohuisarts Berend Jansen in de huisartsenpost, die achter dezelfde voordeur zit als de spoedeisende hulp in het ziekenhuis in Lelystad. Hij heeft geen dienst, maar loopt toch in de post rond. Het is een bijzonder moment, want de spoedeisende hulp is voor de eerste keer gesloten voor de nacht (tot 8.00 uur). Jansen blijft even hangen om te kijken hoe dat is. ,,Best een rare gewaarwording, ja.’’