(Ex)-tbs’ers beschuldigen elkaar van moord op 72-jarige Gerrit in Lelystad

De twee verdachten van de moord op de 72-jarige Gerrit Thomassen uit Lelystad, tbs’er Michel B. (35) en ex-tbs’er Jan van K. (48), beschuldigen elkaar van het misdrijf. Dat bleek vandaag tijdens een eerste rechtszaak in Lelystad. Het slachtoffer, zelf ook een ex-tbs’er, werd in april in zijn appartement gewurgd met een lint.

Justitie verdenkt B. en Van K. op dit moment van moord en diefstal met geweld. Thomassen werd waarschijnlijk in het weekend van vrijdag 19 april/zondag 21 april om het leven gebracht. De exacte datum van overlijden is niet bekend. Het slachtoffer werd lange tijd later gevonden. De recherche ging al snel uit van een roofoverval. Het slachtoffer, overigens zelf ook een ex-tbs’er, zou veel waardevolle bezittingen hebben. De twee verdachten en Thomassen kenden elkaar uit de kliniek.

Tijdens de zitting ontkenden de twee verdachten niet dat ze met z'n drieën (B., Van K. en Thomassen) samen zijn geweest in het appartement. Daar zijn ook beelden van, afkomstig van een bewakingscamera Ze bestelden samen eten. Volgens justitie probeerden de twee het slachtoffer tijdens die ontmoeting te drogeren door medicijnen in zijn drank te doen.

Lint

De bewoner werd met een lint gewurgd, zo meldde de aanklaagster. Over de vraag wie dat heeft gedaan, lopen de verklaringen van de twee verdachten uiteen. Van K. stelt dat hij ladderzat was en dat hij daardoor niet in kon grijpen toen B. het slachtoffer wurgde. B. stelt dat Van K. liegt: ,,Met de moord heb ik niets te maken. Wat Van K. verklaart is bullshit.” B. zegt op een trapje in het complex te hebben gewacht.

Justitie stelt dat één van de mannen kan liegen, maar ook is volgens de aanklaagster niet uit te sluiten dat ze allebei niet de waarheid spreken. Zo zouden ze samen plannen hebben gemaakt om Thomassen te bestelen. En ook gaven ze na de moord allebei geld van het slachtoffer uit. En ze belden volgens justitie bewust nog na de dood van de bewoner naar diens telefoon, om zo net te doen alsof ze er vanuit gingen dat hij nog leefde. Het verhaal van Van K. dat hij ladderzat was, wordt volgens justitie niet gestaafd door bewijs. Zo legde Van K. wel gedetailleerde verklaringen over het misdrijf af en liep hij redelijk normaal het complex uit, zo bleek uit de camerabeelden.

Kliniek

B. was ten tijde van het misdrijf bezig met zijn resocialisatie en was op verlof. Hij zat in de Oostvaarderskliniek, een tbs-instelling in Almere. Ook Van K. heeft in die kliniek gezeten, maar hij was na zijn behandeling net op vrije voeten. Het nieuws dat twee (ex)patiënten verdacht zijn, sloeg in als een bom. De Inspectie Justitie en Veiligheid deed al onderzoek naar de vrijheden die tbs’ers krijgen. De zaak in Lelystad is ook in dat onderzoek meegenomen.

Het slachtoffer woonde in appartementencomplex Het Rode Klif in Lelystad. Buren beschreven hem eerder tegenover deze krant als een vriendelijke man, die altijd gedag zei, maar verder geen contact zocht. ,,Een einzelgänger", aldus omwonenden.

