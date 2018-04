Extra controles op illegale drones boven Natura2000-gebieden Flevoland

Wie zonder vergunning met zijn drone boven het IJssel- of Markermeer of de Oostvaardersplassen vliegt, kan een boete krijgen variërend van 500 tot 1000 euro. Verstoort het vliegmachientje de rust boven het beschermde natuurgebied van bijvoorbeeld jonge vogels of andere dieren dan kan dit bedrag nog verder oplopen. Drones zijn alleen toegestaan met een vergunning van de provincie.

Risico

Het vliegverbod boven Natura2000 geldt ter bescherming van dier en natuur. Momenteel is het bijvoorbeeld broedseizoen voor de vogels. Een drone kan onrust veroorzaken, waardoor jonge vogels een veilig heenkomen zoeken. In veel gevallen is dit open water, met alle gevolgen van dien. Op deze manier kan een drone een risico vormen voor de instandhouding van sommige soorten.

Volgens woordvoerster Linda van Baal van OFGV is in toenemende mate sprake van drones in de natuur. Enerzijds blijkt dit uit het feit dat op YouTube steeds meer dronebeelden van Natura2000-gebieden te vinden zijn, maar het is ook wat buitengewone opsporingsambtenaren (BOA) tijdens de surveillances hebben geconstateerd.

Verleiding

Van Baal kan de stijging gemakkelijk verklaren. De kleinoden zijn steeds populairder en bieden de mogelijkheid om vanuit een bijzonder perspectief fraaie plaatjes te maken. Ze begrijpt dat de verleiding groot is om ook boven bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen te willen vliegen met een drone, maar wijst erop dat er strenge regels gelden.

Oostvaardersplassen