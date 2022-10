Extra geld en tijd om meer edelherten af te schieten in Oostvaardersplassen: ‘Verder wachten op kou’

In de afgelopen winter zijn er ‘slechts’ 157 herten afgeschoten terwijl Staatsbosbeheer inzette op 1400. Dat het niet gelukt is om de populatie edelherten in aantal terug te brengen, heeft volgens Staatsbosbeheer te maken met het uitblijven van een koude periode, de zeer goede conditie van de herten, het ruime voedselaanbod en de beperkte periode waarin het afschot mag plaatsvinden.

In een brief aan de provincie vroeg Staatsbosbeheer om het verruimen van de afschotperiode. Die loopt oorspronkelijk van 1 augustus tot 15 maart en wordt nu verlengd tot 1 mei. Juist in die extra anderhalve maand werden in het verleden de meesten edelherten geschoten, schrijft Staatsbosbeheer. Ook is meer ruimte voor afschot tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Volledig scherm Een edelhert in de Oostvaardersplassen. © Robin Utrecht

Extra geld

Daarnaast worden er meer medewerkers ingezet en meer schuilplaatsen gecreëerd voor faunabeheerders waardoor het afschieten makkelijker moet worden. Om dit te realiseren is er 250.000 euro extra beschikbaar gesteld.

Garanties dat deze maatregelen leiden tot de gewenste doelstand van 500 edelherten geeft Staatsbosbeheer allerminst. Om de opgave te realiseren is een langere koudeperiode een voorwaarde en zelfs dan nog is het de vraag of het genoeg is.

Momenteel leven er in de Oostvaarderplassen zo’n 2300 edelherten. ,,Dat is een grove schatting”, laat woordvoerster Joke Bijl namens Staatsbosbeheer weten. ,,We zitten nu in de bronsttijd (paarseizoen, red.). Daarna is altijd het officiële telmoment.’’

De doelstand van 500 edelherten is gesteld om onnodig lijden van de dieren in de winter door voedselschaarste te voorkomen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.