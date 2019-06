Extra grondlaag moet nieuwe zandstorm over Markerwaarddijk voorkomen

videoDe Markerwaarddijk was zaterdag onbegaanbaar door een zandstorm en moest op slot. Het antwoord van Rijkswaterstaat: zo snel mogelijk een laag grond aanbrengen om het zand ‘vast te houden’. ,,Dit is heel vervelend’’.

Wat is er precies gebeurd?

Rijkswaterstaat is bezig met het versterken van de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Dat gebeurt met zand en breeksteen. Een deel van dat zand is afgelopen weekend de weg op gewaaid. Het bedrijf Van der Kolk Zwolle kreeg van de provincie de opdracht om de dijk af te sluiten. ,,Normaal rijden was er niet bij. Het hobbelde enorm”, zei eigenaar Klaas Alberts tegen deze krant. Hij schatte dat er 1800 kuub zand, 90 tot 100 volle vrachtwagens, is opgeveegd. Dit zand is opgeslagen en wordt opnieuw gebruikt.

Hoe kon dit gebeuren?

,,Door een combinatie van een extreem droog voorjaar en harde wind’’, zegt woordvoerder Theo de Lange van Rijkswaterstaat. Het zand waaide, kortom, makkelijk weg.

Was het te voorkomen geweest?

Het is pech, laat hij weten. De natuur werkte even niet mee. ,,Een boer kan ook niet altijd voorkomen dat zijn oogst mislukt.’’ Niettemin vindt hij het ‘heel vervelend’. ,,Niet alleen voor ons, ook voor het verkeer natuurlijk’’.

Het versterken van de Markerwaarddijk.

Het opgewaaide zand komt van de dijkversterking, aldus Rijkswaterstaat. Maar halverwege de dijk wordt een natuurgebied aangelegd van 532 hectare, Trintelzand, dat deels uit zandplaten bestaat. Dat zand bleef liggen?

Inderdaad, zegt De Lange, al heeft hij er geen heldere verklaring voor. Het heeft mogelijk te maken met de ondergrond en de lagere ligging van Trintelzand. Het zand langs de dijk is meer vatbaar voor wind en stuift dan de dijk op.

Wat zijn de gevolgen?

Rijkswaterstaat is inmiddels bezig om een laag grond over het zand te leggen. Om het op z'n plek te houden. Dat was al de bedoeling, ‘maar we willen het nu zo snel mogelijk afronden’, zegt De Lange. Om te voorkomen dat het weer mis gaat bij harde wind. Het gaat om een oppervlakte van maar liefst 900.000 vierkante meer. Dat zijn veel vrachtwagens. ,,Het kan overlast opleveren voor het verkeer’’, zegt De Lange. ,,Mogelijk wordt de dijk tijdelijk afgesloten’’.

En wat betekent het voor de planning en het budget?

Bedoeling is nog steeds dat de klus halverwege 2020 wordt afgerond, aldus de woordvoerder. Over de financiële gevolgen kan hij nog niets zeggen. ,,We zijn bezig om dat in kaart te brengen’’.

De versterking is nodig omdat de Markerwaarddijk (ook Houtribdijk genoemd) niet meer voldoet aan de veiligheidseisen van de Waterwet. Als de klus is afgerond, is de dijk bestand tegen stormen die zich eens in de 10.000 jaar voordoen, meldt Rijkswaterstaat. Onderdeel van de werkzaamheden is de aanleg van een strand voor wind- en kitesurfers bij Lelystad. En Trintelzand, een natuurgebied dat tegen de dijk komt te liggen, in het Markermeer. Trintelzand bestaat uit moerasgebied met slib en zandplaten die ‘kunnen en mogen veranderen’ door stroming en wind. Zo ontstaat een landschap met oevers waar planten kunnen groeien en vissen en watervogels de ruimte krijgen.