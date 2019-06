Extra water in hitteweek voor konikpaarden in Oostvaardersplassen bij Lelystad

De ruim 150 konikpaarden die in een vangkraal in de Oostvaardersplassen bij Lelystad staan, krijgen volgende week duizenden extra liters water vanwege de verwachte hoge temperaturen. Deskundigen houden permanent in de gaten hoe het met de paarden gaat. De ervaring leert dat konikpaarden goed tegen warmte kunnen, zegt Staatsbosbeheer.

De gebiedsbeheerder reageert op onrust die op Facebook is ontstaan onder actievoerders tegen het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen. Zij dreigen met demonstraties en zelfs een rechtszaak omdat de paarden ‘zonder beschutting en in de brandende zon’ moeten staan, terwijl ze niet weg kunnen lopen uit de vangkraal.

Verhuizen

De paarden zijn in quarantaine geplaatst, omdat ze binnenkort verhuizen naar Wit-Rusland. Dat is nodig om het aantal koniks in het natuurgebied terug te brengen naar 450 dieren.